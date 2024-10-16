У ніч на 16 жовтня російські війська випустили по Україні 136 безпілотників та кілька типів ракет. Станом на ранок сили ППО збили 51 дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У ніч проти 16 жовтня (з 19:00 по 07:00) ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також запустив 136 ударних БПЛА.

Станом на 07:00 у результаті протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

“Унаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 20 безпілотників знаходяться в повітряному просторі України, триває бойова робота. Також два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку Росії.