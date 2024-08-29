Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Так, росіяни запустили ракети із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ. Окупанти також звідси випустили дві ракети, тим яких встановляється. «Шахеди» армія рф запустила з Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Так, українським військовим вдалося збити 2 з 3 ракет Х-59/Х-69 та 60 дронів. Ще 14 ударних безпілотників були локаційно втрачені (упали) на території України.
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
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