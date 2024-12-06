Сьогодні вночі, 6 грудня, російська армія знову атакувала Україну ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили понад десять ударних безпілотників, які російська армія спрямувала на Київ.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Попередньо повідомляється, що обійшлося без постраждалих і значних руйнувань.

“На столицю України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі та сумарно тривала 4 години”, — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Проте він зауважив, що точний тип та кількість дронів, якими РФ атакувала Київ, мають повідомити Повітряні сили ЗС України.

Вночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що на проїжджій частині у Голосіївському районі міста виявили уламки збитого БПЛА. Згодом у КМВА додали, що у тому ж районі внаслідок падіння уламків шахеда зафіксовано пошкодження вікон у нежитловому приміщенні.