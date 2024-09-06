У ніч на п'ятницю, 6 вересня, війська країни-агресора атакували Україну ракетами Х-59 та Х-31П, а також 44 ударними безпілотниками типу Shahed, 27 з яких збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.

Зазначається, що цієї ночі ворог атакував Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – (ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою станом на 08:00 збито 27 ударних БПЛА. 8 безпілотників локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БПЛА повернув у напрямку тимчасово окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у 13 областях країни, а саме у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.