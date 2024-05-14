Минулої доби російські війська обстріляли три прикордонні громади на Чернігівщині. Зафіксовано 33 вибухи.

Про це в повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби.

“Упродовж доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 33 вибухи”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Новгород-Сіверській громаді сталося 11 вибухів, (обстріли здійснювалися, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та FPV-дрону) в напрямку населеного пункту Грем’яч та Михальчина Слобода.

Сновська громада: 17 вибухів (обстріли здійснювалися, ймовірно з міномета 120 мм і реактивної та ствольної артилерії) в напрямку населеного пункту. Сновськ, Єліне та Клюси.

Городняська громада: 5 вибухів (обстріли здійснювалися, ймовірно зі ствольної артилерії ) в напрямку населеного пункту Гасичівка.

Як повідомляють прикордонники, дані про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксовані.