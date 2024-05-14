Про це в повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби.
“Упродовж доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 33 вибухи”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Новгород-Сіверській громаді сталося 11 вибухів, (обстріли здійснювалися, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та FPV-дрону) в напрямку населеного пункту Грем’яч та Михальчина Слобода.
- Сновська громада: 17 вибухів (обстріли здійснювалися, ймовірно з міномета 120 мм і реактивної та ствольної артилерії) в напрямку населеного пункту. Сновськ, Єліне та Клюси.
- Городняська громада: 5 вибухів (обстріли здійснювалися, ймовірно зі ствольної артилерії ) в напрямку населеного пункту Гасичівка.
Як повідомляють прикордонники, дані про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксовані.
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