Про це в етері телемарафону розповів голова Храківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках», – сказав він.

За словами Синєгубова, «ситуація важка, однак повністю контрольована нашими ЗСУ».

Він також розповів, що «з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів». Вже вивезли 5700 людей, сьогодні у планах – 1600, сказав очільник ОВА.

«Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони», – додав Синєгубов.

Вдень 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що в боях в районі районі населеного пункту Лук’янці “ворог мав частковий успіх, там його просування було зупинено”.

Вночі ж 13 травня українське командування визнало, що в боях за прикордонне місто Вовчанськ «ворог має тактичний успіх». Для наступу на місто, за даними українських військових, командування ЗС РФ залучило значні сили, до п’яти батальйонів, і «не зважає на втрати». Загалом, як йшолося у повідомленні Генштабу ЗСУ, «на Харківському напрямку оперативна ситуація залишається складною та динамічно змінюється».