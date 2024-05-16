Російській військові 16 травня вдарили по селу Вовчанської громади Харківської області касетними боєприпасами. Через це постраждали медики, водії та голова міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Йдеться, що що російські сили завдали ударів, коли в селі працювали волонтери та цивільні екстрені служби.

“Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації”, — написав Синєгубов.