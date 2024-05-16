Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Йдеться, що що російські сили завдали ударів, коли в селі працювали волонтери та цивільні екстрені служби.
“Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації”, — написав Синєгубов.
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