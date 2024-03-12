Російські військові вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Купʼянська Харківської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, внаслідок удару сталися руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

«Унаслідок вибуху виникло кілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверх в одному підʼїзді та ще одне помешкання в іншому підʼїзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено», – йдеться в повідомленні.