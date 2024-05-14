Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під російським вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка. Ракетного удару з балістичного озброєння зазнав Херсон.
Військові РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків.
Також зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад і припортову інфраструктуру. Побиті господарчі споруди й автомобілі.
Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два ударні безпілотники типу Shahed-131/136.
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