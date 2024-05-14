Один цивільний загинув, ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонської області за минулу добу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під російським вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка. Ракетного удару з балістичного озброєння зазнав Херсон.

Військові РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків.

Також зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад і припортову інфраструктуру. Побиті господарчі споруди й автомобілі.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два ударні безпілотники типу Shahed-131/136.