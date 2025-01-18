Генштаб стверджує, що з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

“Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни”, — наголосили в Генштабі.

Також, за даними військових, «є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу».

Водночас наразі відомо, що у грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів.

Загалом, із лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин.