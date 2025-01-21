Про це написав ветеран війни Олег Симороз.

За його словами, йдеться про Олега Друзя.

Зазначається, що головний психіатр ЗСУ раніше вже мав проблеми з законом: у 2017 році його затримали на хабарництві, коли він очолював психіатрію Центрального військового шпиталю. Справа досі перебуває в суді.

Як зазначив Симороз, Друзь раніше називав учасників бойових дій як “загрозу для суспільства”.

“Хоча насправді загрозою є такі вороваті полковники як він. І от у мене питання до Головнокомандувача Збройних Сил, командувача Медичних Сил Збройних Сил та очільника Головного військового госпіталю — як вам служиться? Немає скарг на здоровʼя, як вам спиться???” — обурюється ветеран війни.