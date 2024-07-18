Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який перебуває у розшуку, зводить в елітному поселенні в Іспанії нову віллу.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схеми”.

Журналісти з’ясували, що іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє син Гладковського – Михайло, у квітні 2022-го року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta у провінції Малага на південному узбережжі Іспанії.

Згідно з оголошеннями, ціна за ділянку аналогічною площею з проєктуванням вілли може сягати 2,5 млн євро. В оголошенні йдеться, що архітектор, який розробляв проєкт, оцінив вартість самого будівництва у 4,5 мільйони євро станом на вересень 2021 року – але ця цифра може варіюватися, залежно від якості матеріалів та функціоналу. Там же сказано, що вартість готової вілли може сягати 12-15 мільйонів євро.

На супутникових знімках видно, що на території тривають роботи зі зведення будівлі – стоїть будівельний кран та фундамент майбутнього маєтку. Імовірно, це буде кількарівнева вілла. Журналісти, судячи з фото з супутника, припускають, що будівельні роботи почалися у червні 2022 року.

У 2016 році “Схеми” розповідали, що Гладковський-старший має іншу віллу в цій провінції (як і колишній президент України Петро Порошенко та його політичний соратник Ігор Кононенко). Нова ж ділянка – в 15 хвилинах їзди звідти. А її площа – 4 328 квадратних метрів, тобто майже пів гектара.