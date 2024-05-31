Про нагороду Іван Пелих розповів у своєму Instagram.
Судячи зі знімка, нагороду підписав Міністр оборони Рустем Умєров 24 квітня.
Ігор Пелих — український телеведучий, тележурналіст, шоумен, продюсер. Свій шлях у масмедіа Ігор Пелих розпочав на Тернопільській обласній державній Радіокомпанії, де протягом року вів молодіжну програму “Веселий роджер”.
Наприкінці 90-х Пелих вирішив далі просуватися по карʼєрі, тому переїхав до Києва. Працював диктором на “Радіо столиці”. Ще за два роки — телеведучим на каналі “1+1”, де вів інтерактивну програму “Не всі вдома”.
Коли Пелиху було 35 років, його життя обірвалося внаслідок аварії у Києві в 2009 році.
Іван Пелих – старший син телеведучого Ігоря Пелиха. У довоєнному житті хлопець займався створенням відео та вчився на режисера. З початком повномасштабної війни Іван Пелих встав на захист України. Спочатку він служив у ТрО, після чого в лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення вирушив на Донбас.
“Іван воює. Він військовий. Він саме звертався, ми допомагали збирати йому кошти на антидроновий комплекс. Потім я відправляв знайомому два медичні наплічники, з’ясувалося, що це саме частині, де він командує взводом”, — прокоментував службу Івана Пелиха Олександр Сидоренко, більш відомий як Фоззі, в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua “Наодинці”.