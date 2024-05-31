Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, отримав нагороду від Міністерства оборони України.

Про нагороду Іван Пелих розповів у своєму Instagram.

Судячи зі знімка, нагороду підписав Міністр оборони Рустем Умєров 24 квітня.

Ігор Пелих — український телеведучий, тележурналіст, шоумен, продюсер. Свій шлях у масмедіа Ігор Пелих розпочав на Тернопільській обласній державній Радіокомпанії, де протягом року вів молодіжну програму “Веселий роджер”.

Наприкінці 90-х Пелих вирішив далі просуватися по карʼєрі, тому переїхав до Києва. Працював диктором на “Радіо столиці”. Ще за два роки — телеведучим на каналі “1+1”, де вів інтерактивну програму “Не всі вдома”.

Коли Пелиху було 35 років, його життя обірвалося внаслідок аварії у Києві в 2009 році.

Іван Пелих – старший син телеведучого Ігоря Пелиха. У довоєнному житті хлопець займався створенням відео та вчився на режисера. З початком повномасштабної війни Іван Пелих встав на захист України. Спочатку він служив у ТрО, після чого в лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення вирушив на Донбас.