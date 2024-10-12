Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні. Чоловік написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький із посиланням на власні джерела.

Тимчасовою виконувачкою обов’язків призначено першу заступницю Олександра Крупи Марію Квятківську.

Зауважимо, що у декларації Олександра Крупи за 2023 рік зазначено, що він та його члени сім’ї мають три квартири, 25 земельних ділянок, п’ять житлових будинків та два — недобудованих, чотири садових (дачних) будинки.

В його власності знаходяться чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.