Цю інформацію підтверджують Українські Новини, посилаючись на повідомлення підприємства.
За даними, збільшення капіталу здійснено шляхом додаткового випуску 2 мільярдів акцій.
Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 гривні.
Нагадаємо, що за результатами 2023 року Київська кондитерська фабрика “Рошен” отримала чистий прибуток у розмірі 11,387 мільйона гривень.
У лютому суд в Липецьку, Росія, ухвалив рішення про націоналізацію Липецької кондитерської фабрики “Рошен”.
Основним бенефіціаром Київської кондитерської фабрики “Рошен” є син колишнього президента Петра Порошенка Олексій, який володіє 84,9% підприємства.
Олексію Порошенку 39 років, він був депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Його дружина, Юлія Порошенко (Аліханова), раніше мала російське громадянство, але в 2018 році заявила про отримання українського громадянства. З початку повномасштабної війни місце проживання Олексія Порошенка залишається невідомим.
- Нардепи Порошенка прогуляли більше половини голосувань щодо вступу України в ЄС, — Рух ЧЕСНО
- Депутати “Євросолідарності” заблокували трибуну ВР, вимагаючи винести на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП
- Порошенко вдягнув сорочку за €2250 на зустріч із пораненими військовими та вдовами загиблих воїнів у Львові