Київська кондитерська фабрика "Рошен", яка є частиною однієї з найбільших кондитерських корпорацій України Roshen, збільшила свій статутний капітал на 33%, або на 0,5 мільярда гривень, досягнувши 2,006 мільярда гривень.

Цю інформацію підтверджують Українські Новини, посилаючись на повідомлення підприємства.

За даними, збільшення капіталу здійснено шляхом додаткового випуску 2 мільярдів акцій.

Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 гривні.

Нагадаємо, що за результатами 2023 року Київська кондитерська фабрика “Рошен” отримала чистий прибуток у розмірі 11,387 мільйона гривень.

У лютому суд в Липецьку, Росія, ухвалив рішення про націоналізацію Липецької кондитерської фабрики “Рошен”.

Основним бенефіціаром Київської кондитерської фабрики “Рошен” є син колишнього президента Петра Порошенка Олексій, який володіє 84,9% підприємства.

Олексію Порошенку 39 років, він був депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Його дружина, Юлія Порошенко (Аліханова), раніше мала російське громадянство, але в 2018 році заявила про отримання українського громадянства. З початку повномасштабної війни місце проживання Олексія Порошенка залишається невідомим.