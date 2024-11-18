Про це він заявив у себе в Х.
За його словами, американський військово-промисловий комплекс прагне спровокувати третю світову війну до інавгурації його батька Дональда Трампа на пост президента.
“До біса життя!!! Імбецили!” — написав він.
The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.
Gotta lock in those $Trillions.
Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh
— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024
Нагадаємо, учора, 17 листопада, газета The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ.
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