Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що чинний президент Джо Байден схвалив використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по території Росії.

Про це він заявив у себе в Х.

За його словами, американський військово-промисловий комплекс прагне спровокувати третю світову війну до інавгурації його батька Дональда Трампа на пост президента.

“До біса життя!!! Імбецили!” — написав він.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024

Нагадаємо, учора, 17 листопада, газета The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ.