Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФСин Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ

Про це він заявив у себе в Х.

За його словами, американський військово-промисловий комплекс прагне спровокувати третю світову війну до інавгурації його батька Дональда Трампа на пост президента.

“До біса життя!!! Імбецили!” написав він.

Нагадаємо, учора, 17 листопада, газета The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території РФ.