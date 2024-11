Про це він заявив у себе в Х.

За його словами, американський військово-промисловий комплекс прагне спровокувати третю світову війну до інавгурації його батька Дональда Трампа на пост президента.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024