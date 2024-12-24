Іранський бізнесмен Хосейн Шамхані, син багаторічного міністра оборони Ірану та радника верховного лідера Алі Хаменеї, став одним із ключових учасників постачання іранської зброї Росії. Через розгалужену мережу компаній він організовує транспортування ракет, дронів і товарів подвійного призначення через Каспійське море.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджують американські, британські та європейські чиновники, діяльність Шамхані охоплює як судноплавні компанії, такі як дубайська Crios Shipping LLC, так і пов’язані структури в нафтовій та фінансовій сферах.

“Моя інформація свідчить, що мережа Шамхані пов’язана з контрактами на постачання дронів для використання в Україні”, – наголосив Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки США.

З середини 2023 року кілька суден під керівництвом компанії Crios Shipping LLC змінили маршрути з Середземного моря на Каспій. Відомо, що кораблі «Sea Castle» та «Sea Anchor» виконали щонайменше п’ять рейсів між іранськими портами та Астраханем.

Ці судна, хоч і невеликі за міжнародними стандартами, здатні перевозити достатню кількість озброєнь для коротких рейсів через Каспій. Щоб уникнути контролю, вантажі не декларуються в документах, а судна використовують прапори країн із мінімальним міжнародним наглядом, таких як Палау.

“Санкції проти таких мереж значно складніше впроваджувати, особливо в регіоні, де Росія історично домінує”, – зазначив Бехнам Бен Талеблу, експерт із безпеки Ірану.

Флот Шамхані включає десятки суден, серед яких танкери та вантажні кораблі. Його компанії співпрацюють із Міністерством оборони Ірану, а операції фінансуються через бартерну торгівлю: зброя в обмін на іранську нафту.

“Ця співпраця загрожує європейській безпеці та демонструє, як дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу”, – прокоментував представник Держдепартаменту США.

Попри введені санкції проти частини суден, пов’язаних із цією мережею, операції продовжуються, адже взаємодія Росії та Ірану в оборонній сфері посилюється. Експерти наголошують, що викриття цих схем – ключовий етап у боротьбі з незаконним постачанням зброї.