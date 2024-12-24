Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджують американські, британські та європейські чиновники, діяльність Шамхані охоплює як судноплавні компанії, такі як дубайська Crios Shipping LLC, так і пов’язані структури в нафтовій та фінансовій сферах.
“Моя інформація свідчить, що мережа Шамхані пов’язана з контрактами на постачання дронів для використання в Україні”, – наголосив Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки США.
З середини 2023 року кілька суден під керівництвом компанії Crios Shipping LLC змінили маршрути з Середземного моря на Каспій. Відомо, що кораблі «Sea Castle» та «Sea Anchor» виконали щонайменше п’ять рейсів між іранськими портами та Астраханем.
Ці судна, хоч і невеликі за міжнародними стандартами, здатні перевозити достатню кількість озброєнь для коротких рейсів через Каспій. Щоб уникнути контролю, вантажі не декларуються в документах, а судна використовують прапори країн із мінімальним міжнародним наглядом, таких як Палау.
“Санкції проти таких мереж значно складніше впроваджувати, особливо в регіоні, де Росія історично домінує”, – зазначив Бехнам Бен Талеблу, експерт із безпеки Ірану.
Флот Шамхані включає десятки суден, серед яких танкери та вантажні кораблі. Його компанії співпрацюють із Міністерством оборони Ірану, а операції фінансуються через бартерну торгівлю: зброя в обмін на іранську нафту.
“Ця співпраця загрожує європейській безпеці та демонструє, як дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу”, – прокоментував представник Держдепартаменту США.
Попри введені санкції проти частини суден, пов’язаних із цією мережею, операції продовжуються, адже взаємодія Росії та Ірану в оборонній сфері посилюється. Експерти наголошують, що викриття цих схем – ключовий етап у боротьбі з незаконним постачанням зброї.
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