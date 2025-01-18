Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. У злочинній схемі з відмивання коштів підозрюють сина народного депутата.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За даними кількох ЗМІ, які посилаються на власні джерела інформації, фігурантом справи є син нардепа Андрія Лопушанського. Він був обраний як самовисуванець за 125 округом у Львівській області. Наразі він є заступником голови Комітету ВРУ з питань бюджету.

Як з’ясувало слідство, з вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно із посадовцями Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили схему заволодіння бюджетними коштами громади.

Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкта “Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії”.

Розмір збитків, завданих державі внаслідок злочинної схеми становить майже один мільйон гривень.

За місцем проживання підозрюваного та його батька правоохоронці провели обшуки. Сину нардепа оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.