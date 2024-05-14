Колишній депутат Жмеринської міської ради Вінницької області постане перед судом за організацію замовного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що колишній депутат міськради, діючи у інтересах свого батька – колишнього народного депутата України від «Партії регіонів», організував замах на замовне вбивство депутата цієї ж міської ради.

Це сталося через конфлікт, який виник між ними з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок та позбавлення його батька повноважень депутата місцевої ради.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, яку він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Так, фігуранту інкриміновано організацію закінченого замаху на вбивство, придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п .п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).