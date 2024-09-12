Про це розповідають пасажири метрополітену.

Учора, 11 вересня, міський голова Віталій Кличко повідомив, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між “Деміївською” та “Либідською” вже завершили. За його словами, кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Причиною розгерметизації Кличко назвав помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт. Також лабораторні дослідження підтвердили “відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю”.

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станцій метро у зв’язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями “Деміївська” та “Либідська”. Поїзди стали курсувати від станції “Героїв Дніпра” до станції “Либідська”.