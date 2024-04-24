Російська армія щоденно випускає по Харківщині від 10 до 15 керованих авіабомб та завдає ударів новими типами боєприпасів.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

“Щоденно ворог випускає по нашій території від 10 до 15 керованих авіабомб, завдає ударів новими типами боєприпасів. Вночі ми мали знову удари по наших цивільних об’єктах. Це центральна частина міста, де знаходяться житлові будинки, багатоповерхівки та офісні приміщення, велика кількість автомобілів. Була знищена велика кількість майна. Пошкоджено більш як 600 вікон”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, функціонал зруйнованої телевежі частково відновлено. Телевізійне мовлення вже поновлено. Далі продовжуватиметься робота, щоб на 100% поновити сигнал, який був до руйнування телевежі, сказав Синєгубов.

Говорячи про можливий наступ росіян на Харківщину, очільник Харківської ОВА наголосив, що місто щодня веде планову оборонну підготовку.