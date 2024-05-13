Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов збирає всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

“Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд”, – йдеться у повідомленні.

Кожен підрядник, за словами Синєгубова, на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи.

Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні питання, які хвилюють громадськість.

Раніше командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський висловився з приводу фортифікацій на Харківщині: “Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли пішки. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів”.