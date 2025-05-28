Сирія та Ізраїль знижують напруженість на кордоні: нові переговори та підтримка США

Про це пишет Reuters

Сирія та Ізраїль нещодавно провели серію особистих зустрічей, метою яких стало зниження напруженості на спільному кордоні. Цей крок має велике значення для відносин між двома країнами, які опинилися по різні боки конфліктів на Близькому Сході.

Сполучені Штати активно підтримують нову ісламістську владу в Дамаску у прагненні до нормалізації відносин з Ізраїлем. Водночас Ізраїль зменшує частоту бомбардувань сирійської території. Хоча деталі зустрічей залишаються невідомими, два джерела вказують на те, що ізраїльську сторону представляли співробітники служб безпеки.

Зустрічі відбувалися в прикордонному регіоні, зокрема на території, що контролюється Ізраїлем. Раніше цього місяця тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа підтвердив, що відбуваються непрямі переговори з Ізраїлем, які спрямовані на зниження напруги, після того як стало відомо про посередництво Об’єднаних Арабських Еміратів.

Основна увага під час переговорів зосереджена на питаннях спільної безпеки, зокрема на запобіганні конфліктам та зменшенні вторгнень ізраїльських сил у сирійські прикордонні села. Двоє співрозмовників вважають, що ці зустрічі можуть стати основою для більш широких політичних домовленостей у майбутньому.

Один з учасників переговорів зазначив: “Поки що йдеться не про нормалізацію, а про відсутність війни”.

Нова сирійська влада демонструє готовність до діалогу: вона проводить зустрічі з представниками єврейської громади, затримала двох членів “Ісламського джихаду”, які були причетні до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, а також погодилася передати США особисті речі ізраїльського шпигуна Елі Коена.