Нові правила дрес-коду в Сирії та скасування санкцій у 2025 році

Про це телеканал CNN.

У Сирії введено нові консервативні правила щодо дрес-коду на громадських пляжах і в басейнах. Жінкам наказано носити купальники, які повністю закривають тіло, або буркіні, тоді як чоловікам заборонено перебувати топлес поза зонами для плавання.

Згідно з інформацією телеканалу CNN, Міністерство туризму Сирії розробило ці правила, враховуючи суспільні інтереси. Очільник відомства Мазен аль-Салхані підкреслив:

“Відвідувачі громадських пляжів і басейнів, як туристи, так і місцеві жителі, повинні носити відповідний купальний одяг, який враховує смаки громадськості та чутливість різних верств суспільства.”

Тепер жінки зобов’язані носити скромніший купальний одяг, а під час пересування між пляжем і іншими місцями – пляжну накидку або халат. Чоловікам також рекомендується уникати топлесу в громадських місцях поза зонами для плавання, а також носити вільний одяг, що закриває плечі та коліна, уникаючи прозорих або занадто тісних речей.

У Міністерстві туризму зазначили, що на курортах і в готелях міжнародного рівня (4 зірки і вище), а також на приватних пляжах і в басейнах, дозволено носити типовий західний купальний одяг.

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть рятувальники та наглядачі пляжів, проте наразі не відомо, які санкції можуть бути застосовані за їх порушення.

Міністр туризму, який залучив інвесторів із Саудівської Аравії та Катару до масштабних туристичних проєктів, охарактеризував нові правила як такі, що “поважають культурне, соціальне та релігійне різноманіття Сирії”.

Ці зміни відбуваються на фоні спроб відновити туристичну галузь після пом’якшення санкцій США у травні 2025 року.

В даний час в Сирії функціонує перехідний уряд, очолюваний ісламістською коаліцією “Хаят Тахрір аш-Шам” на чолі з Ахмедом аль-Шараа, який також виконує обов’язки президента країни. У березні 2025 року була ухвалена тимчасова Конституція, що передбачає перехідне правління на п’ять років.

Правозахисники з Human Rights Watch висловлюють занепокоєння щодо тривалості верховенства права та захисту прав людини в умовах широких повноважень аль-Шараа, якщо не будуть запроваджені чіткі гарантії.

Скасування санкцій і політичні зміни в Сирії

6 січня 2025 року США скасували санкції проти Сирії та тимчасово дозволили фінансові операції з новим урядом. У лютому ЄС призупинив обмеження щодо ключових секторів економіки, а 28 травня остаточно скасував більшість економічних санкцій, залишивши лише ті, що пов’язані з безпекою.

Ці кроки спрямовані на підтримку сирійського народу у відновленні інклюзивної, плюралістичної та мирної держави.

У грудні 2024 року сирійські повстанці звільнили Дамаск, а президент Башар Асад залишив столицю і згодом покинув країну, отримавши притулок у Росії. Тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду став Мохаммед аль-Башира, близький соратник лідера “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мохаммеда аль-Джолані.

29 січня 2025 року Ахмед аль-Шараа, відомий також як Абу Мухаммад аль-Джолані, був оголошений президентом Сирії на перехідний період.