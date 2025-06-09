Сирія підключається до SWIFT для відновлення економіки після санкцій

Як повідомляє інтерв’ю голова Центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє Financial Times

Протягом найближчих кількох тижнів Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT. Це стане важливим кроком для відновлення зв’язків країни зі світовою економікою після 14 років війни та санкцій, які перетворили її на державу-вигнанця. Про це повідомив голова Центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє в інтерв’ю Financial Times.

Він детально описав план реструктуризації фінансової системи та монетарної політики, спрямованої на відновлення економіки, що зазнала значних руйнувань. Хусріє сподівається на повернення іноземних інвестицій, усунення бар’єрів для торгівлі, нормалізацію валютного курсу та реформування банківського сектору.

“Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру – це надзвичайно важливо. Хоча досягнуто значного прогресу, попереду ще багато роботи.” – Абдулкадер Хусріє, голова Центрального банку Сирії

Згідно з інформацією Financial Times, Хусріє, який є технократом і давнім консультантом, що допоміг розробити кілька фінансових законів Сирії за часів Асада, працює з міністерством фінансів над “шести-дванадцятимісячним планом стабілізації”. Цей план передбачає реформування банківського законодавства, центрального банку, а також перегляд соціального забезпечення і фінансування житла, щоб заохотити сирійців у діаспорі інвестувати в країну.

Банківський сектор є критично важливим для відновлення, оскільки він зазнав серйозних втрат через війну, фінансову кризу 2019 року в Лівані та політику режиму Асада. Хусріє має намір покласти край спадщині режиму та відновити можливості кредитування, прозорість і довіру до фінансової системи.

“Раніше центральний банк контролював фінансову систему на мікрорівні, надмірно регулював кредитування та обмежував зняття депозитів. Ми прагнемо реформувати сектор шляхом.” – Абдулкадер Хусріє

Підключення Сирії до SWIFT має на меті стимулювати зовнішню торгівлю, зменшити витрати на імпорт і спростити експорт. Це також дозволить залучити іноземну валюту, посилити заходи протидії відмиванню грошей і зменшити залежність від неформальних фінансових мереж у транскордонній торгівлі.

Голова Центрального банку зазначив, що вся зовнішня торгівля тепер планується проходити через офіційний банківський сектор, а банкам і Центробанку вже присвоєно коди SWIFT. Залишилося лише, щоб банки-кореспонденти відновили обробку переказів.

Також планується виключити роль обмінників, які стягували до 40 центів з кожного долара.

Скасування санкцій проти Сирії

6 січня Сполучені Штати скасували санкційні обмеження після падіння режиму Башара Асада, тимчасово дозволивши низку фінансових операцій з новим урядом Сирії.

24 лютого Європейський Союз ухвалив рішення про зупинку обмежувальних заходів щодо ключових секторів економіки Сирії.

28 травня Рада ЄС ухвалила правові акти, що скасовують усі економічні обмежувальні заходи щодо Сирії, за винятком тих, що ґрунтуються на міркуваннях безпеки.

Це рішення формалізує політичне рішення, оголошене 20 травня 2025 року, і має на меті підтримати сирійський народ у возз’єднанні та відбудові нової, інклюзивної, плюралістичної та мирної Сирії, як зазначається у релізі на сайті Ради ЄС.