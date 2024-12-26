У сирійській провінції Тартус група, лояльна до усунутого від влади режиму Башара Асада, здійснила засідку, унаслідок якої загинули 14 поліцейських, повідомила перехідна адміністрація країни вранці у четвер. Ще 10 правоохоронців зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters.

“Рештки прихильників режиму Асада вчинили напад у Тартусі. Ми будемо рішуче боротися проти будь-кого, хто наважиться порушити безпеку Сирії або загрожувати життю її громадян”, – заявив новий міністр внутрішніх справ країни.

Раніше в місті Хомс було запроваджено комендантську годину на одну ніч через акції протесту, які, за словами місцевих жителів, організували представники меншин — алавітської та шиїтської громад.

Джерела повідомляють, що демонстрації були спричинені тиском і насильством, спрямованим проти представників алавітів – релігійної групи, яка довгий час підтримувала режим Асада.

Державні медіа уточнили, що комендантська година тривала з 18:00 середи до 08:00 четверга.

“Ми гарантуємо безпеку всіх релігійних меншин у Сирії. Ніхто не має права ставити під загрозу життя мирних жителів”, – заявляли раніше представники нового керівництва країни, очолюваного групою Хайат Тахрір аш-Шам (ХТШ).

Акції протесту спалахнули також у інших районах поблизу сирійського узбережжя, зокрема в Тартусі. Водночас у соціальних мережах почало поширюватися відео, на якому зафіксовано підпал святині алавітів в Алеппо. На кадрах видно озброєних чоловіків, які знаходяться поблизу людських тіл.

Міністерство внутрішніх справ у відповідь на це заявило, що відео, ймовірно, зняте під час наступу повстанців на Алеппо наприкінці листопада.

“Поширення цього відео зараз спрямоване на розпалювання міжконфесійної ворожнечі”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Також відомство підтвердило, що напередодні прихильники колишнього режиму здійснили напад на сили МВС у прибережних районах, спричинивши жертви серед поліції. Уряд країни продовжує працювати над стабілізацією ситуації.