Центральний банк Сирії, контрольований режимом Башара Асада, у 2018–2019 роках переказав до Москви близько $250 млн готівкою.

Про це повідомляє Financial Times.

У той період сирійський уряд був винен Росії за надану військову допомогу. Попри дефіцит іноземної валюти, режим Асада відправив у московський аеропорт “Внуково” майже дві тонни готівки у вигляді купюр номіналом $100 та €500.

Родина сирійського диктатора водночас здійснювала таємну купівлю елітної нерухомості у Москві, використовуючи кредитні угоди та мережу підставних компаній.

За даними FT, доставлені кошти зберігалися в “Російській фінансовій корпорації” (РФК) та ЦМРбанку, які згодом потрапили під санкції США.

З березня 2018 до вересня 2019 року було зафіксовано 21 рейс між Сирією та Росією, під час яких перевезли близько $250 млн. До 2018 року таких операцій між центральним банком Сирії та російськими банками не було.

Джерело видання повідомило, що до 2018 року валютні резерви Сирії були “майже нульовими”. Однак через санкції країна змушена була здійснювати платежі готівкою. Кошти використовували для оплати імпорту російської пшениці, послуг із друку грошей і оборонних витрат.