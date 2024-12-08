Сирійська армія заявила, що її сили продовжують військові операції проти повстанців у сільській місцевості поблизу міст Хама, Хомс та Дараа.

За інформацією агентства, що ця заява була зроблена після того, як повстанці оголосили по місцевому телебаченню, що вони звільнили столицю Дамаск і повалили уряд президента Башара Асада.

Також те що наразі відбувається у Сирії там назвали “масштабною змовою” і закликали громадян “зберігати пильність у захисті стабільності та суверенітету країни”.