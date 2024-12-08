За інформацією агентства, що ця заява була зроблена після того, як повстанці оголосили по місцевому телебаченню, що вони звільнили столицю Дамаск і повалили уряд президента Башара Асада.
Також те що наразі відбувається у Сирії там назвали “масштабною змовою” і закликали громадян “зберігати пильність у захисті стабільності та суверенітету країни”.
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