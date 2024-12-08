Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, що ця заява була зроблена після того, як повстанці оголосили по місцевому телебаченню, що вони звільнили столицю Дамаск і повалили уряд президента Башара Асада.

Також те що наразі відбувається у Сирії там назвали “масштабною змовою” і закликали громадян “зберігати пильність у захисті стабільності та суверенітету країни”.

  • Повстанці в Сирії заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада
  • Прем’єр Сирії заявив про готовність передати владу повстанцям
  • США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, — Трамп