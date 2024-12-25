Сирійські християни зібралися на Різдвяну месу у вівторок вперше після усунення Башара Асада з посади президента країни на початку грудня. Служба стала своєрідною перевіркою обіцянок нової влади - ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (HTS) - захищати права релігійних меншин.

Про це повідомляє Reuters.

Церемонія відбулася в умовах суворих заходів безпеки через побоювання нападів на християнські об’єкти. Поблизу храму було помічено кілька автомобілів, що належали представникам HTS.

У столиці Сирії, в церкві Богородиці Дамаска, зібралася різноманітна громада вірян, молодь і літні люди. Вони тримали запалені свічки, а спів хору лунав, наповнюючи храм урочистими піснями.

“Ми ваші солдати, Ісусе”, “Кров’ю і душею жертвуємо за Ісуса”, “Сирійський народ — єдиний”, — скандували протестувальники, які зібралися за кілька годин до меси в центрі Дамаска.

Вони виступили проти інциденту, що стався в провінції Хама, де було спалено різдвяну ялинку.

Напруга в християнській спільноті зростає через низку нападів, які відбулися після падіння колишнього режиму. Зокрема, 18 грудня невідомі озброєні особи відкрили вогонь по території грецької православної церкви в місті Хама, пошкодили хрест і розбили надгробки на кладовищі.

“Ми не будемо переслідувати представників колишнього режиму, більшість з яких належали до алавітської громади, і не будемо пригнічувати жодну релігійну меншість”, — раніше заявили в HTS, намагаючись заспокоїти міжнародну спільноту.

Попри такі заяви, багато християн залишаються скептично налаштованими щодо безпеки. Зокрема, у християнському районі Баб Тума в Дамаску помітили колони автомобілів, з яких лунали ісламістські пісні. Це стало черговим проявом напруженості між релігійними громадами у країні після зміни влади.