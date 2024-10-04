Офіс Президента мав намір змінити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, навіть провівши співбесіди з потенційними кандидатами на його місце. Проте ці плани припинили реалізовувати після початку Курської операції.

Про це пише Forbes Україна з посиланням на джерела в оборонних колах.

За інформацією джерел, головною причиною невдоволення Сирським було його нібито «прохолодне ставлення» до розвитку безпілотних технологій у війську.

Ідея створення Сил безпілотних систем походила від президента Володимира Зеленського, а керівництво ними взяв на себе генерал Вадим Сухаревський, якого Сирський вважає своїм конкурентом, за словами близьких до СБС джерел. Водночас джерела Forbes стверджують, що Сухаревський не має на меті зайняти пост головнокомандувача ЗСУ.

Напруга між Генеральним штабом і Сухаревським посилилася, коли начальником штабу Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого, призначення якого, за даними джерел, не було ініціативою Сухаревського. Сам Сухаревський пропонував Генштабу своїх кандидатів, але їх відхилили.

Однак стосунки між Генштабом і СБС почали покращуватися після того, як Сухаревський звернувся до президента з проханням розглянути питання затримки у створенні СБС на рівні Ставки. В результаті Зеленський підписав закон про офіційне заснування цього роду військ.

Напруга між Сирським і Зеленським вичерпалася після початку Курської операції, і, за словами джерела з оборонного сектору, тепер Сирського «ніхто не чіпатиме».