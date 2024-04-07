Дистанційно керовані ударні платформи та інші розробки невдовзі застосують у роботі українські бійці, а вороги зможуть на собі відчути ефект.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре ознайомлювались із новітніми розробками від українських виробників. Він зазначив, що українське військо у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань обов’язково спирається на технологічні інновації.

Про це йдеться у повідомленні головкома на сторінці у Facebook.

Сирський зазначив, що мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

“Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги”, — наголосив Сирський.

За його словами, будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою. Так, роботизовані системи для евакуації поранених рятують життя наших захисників, оскільки кожна хвилина критично важлива.

“На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях”,— анонсує головнокомандувач ЗСУ.

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