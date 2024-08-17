Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, як розгортається наступ на Курщині, і проінформував про ситуацію на найбільш гарячих напрямках фронту.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram-каналі.

“Операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією”, — йдеться у дописі Президента.

Також генерал Сирський доповів Зеленському про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

Щодо ситуації на сході України, то найбільш гарячими лишаються Торецький та Покровський напрямки.

“За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована”, — доповів Сирський главі держави.

Крім того, український лідер проінформував про забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями.

“Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам”, — додав Зеленський.