Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про просування українських військ на основних напрямках, зокрема в Торецькому, Покровському та під час операції в Курській області.

Про це в Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.

Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках, зокрема в Торецькому та Покровському, а також про операцію в Курській області. Він підкреслив важливість уваги до східного фронту та доручив підсилити цей напрямок за рахунок постачань від партнерів.

“У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат”, – наголосив Президент.

Головнокомандувач Збройних сил України 12 серпня підтвердив, що Сили оборони проводять наступальну операцію на території Курської області.