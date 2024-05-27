Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню досягнуто домовленості щодо відправки в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

За його словами, в онлайн зустрічі також брав участь міністр оборони України Рустем Умєров.

“Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом”, — йдеться у дописі головкома ЗСУ.

Головком впевнений, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Він також подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії.