Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.
За його словами, в онлайн зустрічі також брав участь міністр оборони України Рустем Умєров.
“Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом”, — йдеться у дописі головкома ЗСУ.
Головком впевнений, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Він також подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії.
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