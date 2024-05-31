Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.
Сирський висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку.
«Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів», — зазначив Олександр Сирський.
Співрозмовники обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні завдання України.
Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які наша держава інвестує в міжнародну безпеку.
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