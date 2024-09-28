Про це вона написала в мережі Х.

“Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів”, — зазначила депутат.

За словами Мар’яни Безуглої, вона звернулася із заявою до Державного бюро розслідувань.

“Чи буде якийсь коментар або реакція на таку «героїку»? На моє офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Головнокомандувачу ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу”, — написала вона.