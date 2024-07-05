Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.
Він провів робочу зустріч за участі, за його словами, найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах, додав головком.
Сирський зазначив, що продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА.
“Наше завдання – технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових”. – наголосив головком ЗСУ.
Він підкреслив, що безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня “і ми не маємо права відставати ані на крок”.
“Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває. Дякую усім, хто допомагає, тренує операторів дронів, виробляє і постачає дрони для Сил оборони!” – резюмував Сирський.
- Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти, — ISW
- Ситуація біля Часового Яру залишається критично важкою, — ОСУВ “Хортиця”
- Безугла: 24 бригаду, яка тримала смугу біля Торецька місяцями, раптово зняли і кинули в Часів Яр на знищення