Про це Сирський повідомив у Фейсбуці.

За його словами, він “тиждень працював на Східному фронті. Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом”.

Сирський висловив “вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв”.

“Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95-ї десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд ворога”, – зазначив головнокомандувач.

Він зауважив, що складною залишається обстановка на Покровському напрямку, де росіяни, ставлячи за мету прорив української оборони, в черговий раз провели заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжили наступальні дії.

Також попри високі втрати у бронетехніці, російські війська продовжують її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.

Сирський підкреслив, що незважаючи на посилення українських підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

“На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася”, – додав Сирський.

Він зазначив, що мета його “роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій”.