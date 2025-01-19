Російська армія зазнає шалених втрат на Покровському напрямку, але попри це, докладає зусиль, аби захопити стратегічне місто на сході України — Покровськ. З цією метою противник концентрує там свої найкращі штурмові підрозділи.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для ТСН.Тиждень.

“Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його (Покровськ, — ред.) взяти, а ми робимо все, щоб його захистити й не допустити його захоплення. Взагалі деякі “пророки” розказували, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. Але ж 30 вересня минуло. Потім розказували, що 30 жовтня”, — зауважив головком.

Як стверджує Сирський, для наступу на Покровськ російська армія зосереджує на напрямку свої найкращі штурмові підрозділи. До того ж ворог “має можливість їх міняти, тому що має більший потенціал для ведення наступальних дій”.

Разом з тим, за словами головнокомандувача, втрати Росії у війні “в рази” перевищують втрати українських військ.

“За нашими підрахунками, загальні втрати (російської армії, — ред.) у 2024 році склали понад 434 тисячі особового складу. З них — приблизно 150 тисяч загиблими. Це лише за минулий рік”, — наголосив Сирський.