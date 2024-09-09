Про це він сказав в інтерв’ю для CNN.
За його словами, на Покровському напрямку посилили оборону, завдяки чому за останні 5 днів росіяни не просунулися там «ні на метр».
Попри те, що на тому напрямку Росія зосередила свої найбільш підготовлені підрозділи, вона не може маневрувати ними та перекидати на посилення війська з інших районів. Крім того, за словами головнокомандувача, зменшилася кількість артилерійських обстрілів та штурмів.
«Отже, наша стратегія працює. […] Вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як раніше. І це ослаблення насправді відчувається в інших сферах», — каже Сирський.
Він додав, що в районі Покровська Україна зосередила свої найкращі підрозділи безпілотних систем.
- Результати розслідування катастрофи F-16 будуть оприлюднені найближчим часом, — Сирський
- Ситуація на Покровському напрямку краща, але необхідно дочекатися стабілізації, — Зеленський
- Українські війська почали контратаку під Покровськом, — Forbes