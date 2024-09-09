Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні дні росіяни не змогли просунутися біля Покровська на Донеччині. Там українські підрозділи позбавили російські війська можливості маневрувати.

Про це він сказав в інтерв’ю для CNN.

За його словами, на Покровському напрямку посилили оборону, завдяки чому за останні 5 днів росіяни не просунулися там «ні на метр».

Попри те, що на тому напрямку Росія зосередила свої найбільш підготовлені підрозділи, вона не може маневрувати ними та перекидати на посилення війська з інших районів. Крім того, за словами головнокомандувача, зменшилася кількість артилерійських обстрілів та штурмів.

«Отже, наша стратегія працює. […] Вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як раніше. І це ослаблення насправді відчувається в інших сферах», — каже Сирський.

Він додав, що в районі Покровська Україна зосередила свої найкращі підрозділи безпілотних систем.