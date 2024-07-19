Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відправився у східну частину України. Там він перевірив підготовку резервістів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Працюю на сході. Відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву. Якісна підготовка воїнів — це, насамперед, їх збережені життя”, — написав Сирський.

За його словами, наразі військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу.