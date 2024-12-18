Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що був вимушений провести операцію на Курщині, адже не мав іншого вибору. За його словами, це необхідно було зробити, щоб не дати ворогу просунутися на інших важливих напрямках.

Про це Головком сказав в інтервʼю французькому виданню Le Monde.

Сирський пояснив, що операція проводилась з використанням “відносно нечисленних українських військ”, націлених на виявлення слабких місць ворога, який мав обмежену кількість солдатів для охорони кордону.

“У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону”, — повідомив він.

За його словами, ця операція допомогла послабити російський наступальний потенціал і знизити інтенсивність атак, за винятком регіонів Покровська та Курахового.