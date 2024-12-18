Олександр Сирський

Про це Головком сказав в інтервʼю французькому виданню Le Monde.

Сирський пояснив, що операція проводилась з використанням “відносно нечисленних українських військ”, націлених на виявлення слабких місць ворога, який мав обмежену кількість солдатів для охорони кордону.

“У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону”, повідомив він.

За його словами, ця операція допомогла послабити російський наступальний потенціал і знизити інтенсивність атак, за винятком регіонів Покровська та Курахового.