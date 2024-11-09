Упродовж минулого місяця українські військові за допомогою ударних дронів-бомберів змогли уразити та знищити 52 тисячі цілей противника.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським.

За його даними, у жовтні, в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Також головком відзначив, що ударні дрони-бомбери впродовж минулого місяця проявили найефективнішу роботу на полі бою, виконавши понад сім тисяч місій.

Зокрема завдяки їхній роботі, вдалося знищити:

129 артилерійських систем;

221 одиниця радіообладнання росіян;

понад чотири тисячі живої сили противника.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ відзначив екіпажі 414 полку безпілотних сил Сухопутних військ та 412 батальйону СБС, які, за словами Сирського, демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.

“Незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою. Продовжуємо нищити ворога 24/7”, — додав Сирський.