Про це повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за виконану роботу в ОСУВ “Хортиця” генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.

“Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони ОСУВ “Хортиця”. Наше завдання ― тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників”, — йдеться у повідомленні.