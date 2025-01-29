Про це повідомив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ подякував за виконану роботу в ОСУВ “Хортиця” генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.
“Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони ОСУВ “Хортиця”. Наше завдання ― тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
Сирський також поставив першочергові завдання новому командувачу для стримування натиску переважаючого противника.
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