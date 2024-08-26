Головнокомандувач Збройних Сил України обговорив з Крістофером Каволі поточну ситуацію на фронті та розвиток бойових дій на різних напрямках.

Про це повідомляється в Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

«Провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту», – йдеться у повідомленні.

Сирський висловив подяку за військову підтримку та окреслив ключові потреби українських сил, зокрема, щодо постачання боєприпасів, військової техніки та озброєння. Також обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони для захисту українських міст і критичної інфраструктури.