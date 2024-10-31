Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі та командувачем Збройних Сил США Крістофером Каволі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках.”, – зазначив Сирський.

Главком зазначив, що вздовж усієї лінії фронту наразі тривають важкі бої високої інтенсивності. У зв’язку з цим під час розмови з генералом Каволі він вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки для Збройних Сил України.

Сирський також додав, що вони обмінялися думками щодо необхідності негайної та жорсткої реакції міжнародної спільноти на залучення північнокорейського військового контингенту до бойових дій на стороні Росії.