Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомляє, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський свідомо призначив на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, який "був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом та дочку, яка виступала на змаганнях за Росію".

Про це на своїй сторінці у мережі Twitter (X) пише Мар’яна Безугла.

“У мережі з’явилася інформація про призначення начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом. Дочка виступала на змаганнях за Росію”, – зазначає Безугла.

За її словами, незрозуміло, як Гладкий пройшов перевірку СБУ та досі обіймає найвищі посади. Тим паче, як зазначає нардепка, “виходець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією ніколи не мав відношення до дронів”.

Безугла підкреслює, що таке призначення є свідомим рішенням головкома Сирського. Такий “типовий” підхід, на її думку, було використано вже багато разів, зокрема, це стосується і заміни командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

“У Гнатова начальник штабу — син друга Содоля. Криза і хаос в управлінні на східному фронті зараз — результат кумівства, ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку Сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області. Неймовірно”, – обурена Мар’яна Безугла.



Прокоментував призначення Романа Гладкого й український волонтер, громадський діяч та блогер Сергій Стерненко:

“Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема”, – висловився Стерненко.

