Міністри оборони України Рустем Умєров та США Ллойд Остін, разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, провели конструктивну зустріч, спрямовану на зміцнення співпраці та обговорення подальшої військової підтримки України.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму “Telegram”.

“Поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ.”, – написав Сирський.

Під час розмови було підкреслено важливість систематичної та безперебійної допомоги Силам оборони України озброєнням та технікою, зокрема від США. Зокрема, було висловлено думку про необхідність досягнення хоча б паритету з противником у плані кількості та типів основної військової техніки та боєприпасів.

Також Сирський додав, що вони обговорили ефективне використання вже наданого озброєння, шляхи посилення протиповітряної оборони та інші питання, що можуть вплинути на хід війни.

На завершення розмови представники України висловили подяку Ллойду Остіну за його чітку та послідовну підтримку України та за його особистий внесок у створення та організацію зустрічей у форматі “Рамштайн”.