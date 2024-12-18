Про це Головком сказав в інтервʼю французькому виданню Le Monde.
За його словами, кількість російських військ постійно зростає.
“Цього року, за нашими оцінками, на українській землі є додатково 100 тисяч російських солдатів”, — повідомив він.
Він також підкреслив, що ЗСУ готові до протидії такому нарощуванню сил. Військові України вже розробили стратегію для захисту від супротивника, який перевершує їх у живій силі та озброєнні.
“Наша головна мета у захисті — завдати противнику максимальних втрат на полі бою та знищити його військовий потенціал у глибині його території”, — додав Головком.
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