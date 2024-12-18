Кремль продовжує збільшувати свою військову присутність в Україні. За словами Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, лише з початку 2024 року Росія залучила до бойових дій проти України щонайменше 100 тисяч додаткових солдатів.

Про це Головком сказав в інтервʼю французькому виданню Le Monde.

За його словами, кількість російських військ постійно зростає.

“Цього року, за нашими оцінками, на українській землі є додатково 100 тисяч російських солдатів”, — повідомив він.

Він також підкреслив, що ЗСУ готові до протидії такому нарощуванню сил. Військові України вже розробили стратегію для захисту від супротивника, який перевершує їх у живій силі та озброєнні.