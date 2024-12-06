Українські військові зазнали менших втрат, ніж росіяни, під час наступальної операції на Курську область.

Про це він сказав в документальному фільмі “Операція Курськ”.

За його словами, російські військові опинилися в ситуації, де змушені були оборонятися в умовах, які “не були для них комфортними”.

“Тут при проведенні наступальних дій втрати в нас були фактично вдвічі менші, ніж у тих, хто оборонявся”, — каже Головнокомандувач.

На початку листопада Сирський зазначав, що вбитими Росія втратила 7905 солдатів, а пораненими — 12 220. Окрім цього, у полон вдалося захопити ще 717 росіян.